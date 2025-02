WTA Merida 2025: Kalinina avanti, Frech fuori a sorpresa nel debutto del torneo messicano

Nella notte si è chiusa la prima giornata del WTA 500 di Merida, il più importante dei due appuntamenti in scena in campo femminile. Cinque gli incontri disputati tra i primi turni in questione, e molto c’è da dire (al di là del tabellone che cambia in virtù del forfait di Anna Kalinskaya, numero 4 del seeding che non è più tale).

Proprio quest’uscita di scena apre le porte all’argentina Maria Lourdes Carlé, da lucky loser, ma l’effetto è quello di farle ritrovare la colombiana Emiliana Arango, dalla quale perde una seconda volta dopo che era già accaduto nell’ultimo turno del tabellone cadetto. E stavolta ancora più nettamente: 6-2 6-3. Nella parte bassa l’unico altro match giocato è quello con cui l’ucraina Anhelina Kalinina viene a capo di un match un po’ complesso con la francese Léolia Jeanjean (6-4 1-6 6-1).

Nella parte alta, invece, abbastanza facile il 6-3 6-2 per l’australiana Maya Joint, anche lei in arrivo dalle qualificazioni, sull’austriaca Julia Grabher, che non riesce a ritrovare il ritmo.

Lottatissimo, invece, il confronto tra la spagnola Jessica Bouzas Maneiro e la slovacca Renata Jamrichova, potenziale star del futuro: è un 7-5 5-7 7-5 che, dopo oltre due ore e mezza, manda ‘iberica al secondo turno. Dove sfiderà non Magdalena Frech, ma Elina Avanesyan: l’armena, infatti, recupera un set alla polacca e la estromette, il che fa sì che la testa di serie numero 7 non sia più nel torneo.

RISULTATI PRIMI TURNI WTA 500 MERIDA 2025

Joint (AUS) [Q]-Grabher (AUT) 6-3 6-2

Bouzas Maneiro (ESP)-Jamrichova (SVK) [WC] 7-5 5-7 7-5

Avanesyan (ARM)-Frech (POL) [7] 4-6 6-3 6-3

Arango (COL) [Q]-Carlé (ARG) [LL] 6-3 6-2

Kalinina (UKR)-Jeanjean (FRA) [Q} 6-4 1-6 6-1