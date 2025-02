WTA Dubai 2025: Kenin si regala la sfida con Paolini, avanti Swiatek

Il secondo WTA 1000 stagionale sta continuando a regalare spettacolo ed emozioni. Oggi però, la giornata di tennis, è stata particolarmente lunga. La pioggia ha mandato in tilt i meccanismi del WTA di Dubai 2025. Il maltempo ha provocato disagi, specialmente alle atlete. Tra quelle coinvolte e costretta a giocare un incontro per più di otto ore troviamo Jasmine Paolini. Le continue interruzioni non hanno però scalfito l’azzurra, che ha eliminato la tedesca Eva Lys con il punteggio di 6-2 7-5. Al prossimo turno la tennista del Bel Paese affronterà la beneficiaria della wild card Sofia Kenin.

Anche la statunitense ha calpestato nelle scorse ore il cemento outdoor emiratino e ha estromesso la numero 21 del ranking mondiale Marta Kostyuk. Decisivo lo score di 5-7 7-6 7-6 a favore di Kenin che è riuscita a spuntarla solo dopo due tie-break in rimonta nel secondo e terzo set. Linda Noskova ed Elena Rybakina hanno fatto un passo in avanti nel tabellone. Le tenniste hanno eliminato rispettivamente la numero 11 del seeding Diana Shnaider (7-6 4-6 6-3 a favore della ceca) e l’atleta qualificata Moyuka Uchijima (6-3 6-2 per Rybakina).

Ottima anche la prova di Paula Badosa, numero 9 del seeding e numero 10 del ranking mondiale. In meno di un’ora e un quarto la spagnola ha eliminato dalla competizione Elise Mertens. Chi non abbandonerà il Dubai Duty Free Tennis Championships 2025 è Jessica Pegula. La tennista a Stelle e Strisce ha messo in mostra una prestazione super. 6-0 6-4 il risultato inciso sul tabellone finale a sfavore di Liudmila Samsonova. Con Pegula rimarrà sui campi emiratini anche la numero 2 del seeding e del mondo Iga Swiatek. La polacca, con una gara monstre, si è imposta su Victoria Azarenka. 6-0 6-2 per Swiatek che ha servito con il 78,7% di prime ricavandone il 73% di punti.

Dayana Yastremska senza troppe difficoltà ha battuto Anastasia Potapova: 6-2 6-3 per l’ucraina. Sorpresa poi nel derby tutto americano tra Coco Gauff e McCartney Kessler. Quest’ultima, dopo aver eliminato proprio ieri la campionessa del primo WTA 1000 stagionale che si è giocato a Doha, Amanda Anisimova, ha avuto la meglio anche su Coco Gauff. Kessler ha dominato contro la connazionale numero 3 del ranking e del seeding: 6-4 7-5. La numero uno al mondo Aryna Sabalenka dopo la sconfitta in finale agli Australian Open e il tonfo contro Ekaterina Alexandrova a Doha, ha avuto la meglio su Veronika Kudermetova: 6-3 6-4 lo score finale. Karolina Muchova ha vinto 7-6 6-4 contro la wild card Emma Raducanu. Hanno chiuso l’interminabile giornata di tennis Elina Svitolina e Clara Tauson. Match avvincente portato a casa dalla danese 7-6 3-6 7-6.