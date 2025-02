WTA Doha 2025: clamoroso tonfo Sabalenka, anche Coco Gauff fuori

Nuovo giorno, altri incontri e tanti verdetti. Non ci si ferma mai al primo torneo WTA 1000 stagionale di Doha. La competizione che si sta disputando sui campi in cemento all’aperto del Khalifa International Tennis Complex continua a regalare emozioni. E proprio questa mattina la nostra atleta azzurra Jasmine Paolini ha staccato il pass per gli ottavi di finale. Dopo un’ora e 12 minuti di gioco ha sconfitto la wild card Caroline Garcia a seguito di un netto 6-3 6-4. Non è stato ovviamente l’unico match della giornata, visto il ricchissimo palinsesto. Elise Mertens è stata in grado di eliminare la spagnola Cristina Bucsa con uno score di 6-2 6-3. Contemporaneamente la numero 33 del ranking mondiale Linda Noskova, si è imposta 6-2 6-3 su Yulia Putintseva.

Successivamente è stato il turno di un derby tutto americano tra la wild card Sofia Kenin e Alycia Parks. Quest’ultima, nonostante abbia dato filo da torcere all’avversaria portandola al tie-break nella prima frazione, e aggiudicandosi il secondo set, è poi crollata nel corso del terzo set. Il tabellone finale recitava, dopo due ore e 14 minuti di gioco, 7-6 3-6 6-2 a favore di Kenin. In seguito è stato il momento del duello tanto atteso dagli italiani e soprattutto da Jasmine Paolini, desiderosa di conoscere la prossima avversaria agli ottavi di finale. L’atleta del Bel Paese ha seguito da vicino l’incontro tra Liudmila Samsonova e Jelena Ostapenko. A spuntarla è stata quest’ultima.

La lettone, soffrendo con le unghie e con i denti, ha portato a casa il successo. 7-6(5) 7-5, tie-break al primo e al secondo set che hanno impegnato fisicamente, ma non solo, la numero 37 del mondo. Vittoria totalmente a sorpresa dell’ucraina Marta Kostyuk. Eliminata la numero 3 del seeding e del ranking Coco Gauff con il punteggio di 6-2 7-5. Buona la prima per la testa di serie numero cinque della competizione qatariota Elena Rybakina. La kazaka, vincendo 6-2 6-4, non ha lasciato scampo all’avversaria americana Peyton Stearns.

Ottima anche la prestazione della slovacca Rebecca Sramkova che dopo due ore e 19 minuti, e il risultato di 3-6 6-3 7-5, ha eliminato Mirra Andreeva. Jessica Pegula, numero 6 del seeding, ha accompagnato alla porta d’uscita Elina Svitolina: 6-3 7-6. Ons Jabeur, tennista tunisina in ottima forma, dopo non aver concesso alcun set nella prima sfida McCartney Kessler, ha fatto lo stesso con Qinwen Zheng. L’atleta cinese testa di serie numero 7, è stata spazzata via 6-4 6-2. Fragoroso invece, il tonfo di Aryna Sabalenka, numero uno al mondo e del seeding.

Bielorussa eliminata da una straordinaria Ekaterina Alexandrova per 3-6 6-3 7-6. Magda Linette si è aggiudicata il derby polacco contro Magdalena Frech con il risultato di 7-5 5-7 6-4. La numero 12 al mondo Daria Kasatkina continuerà a calcare il cemento qatariota grazie alla vittoria contro Elina Avanesyan per 6-2 6-3. Infine altra vittima eccellente della top ten del seeding e mondiale. Si tratta di Paula Badosa che in un’ora e mezza è stata battuta 6-4 6-3 da Amanda Anisimova.