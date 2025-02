WTA Cluj 2025: sorpresa Sasnovich, bene Siniakova, passeggia Potapova

I granelli della clessidra precipitano vertiginosamente verso il basso. L’attesa sta per finire. Tra pochi istanti si disputerà l’iperadrenalinico derby azzurro, almeno sulla carta, tra Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti, valevole come quarto di finale del WTA 250 di Cluj-Napoca. L’emozionante torneo che si sta disputando in Romania ci dirà presto quale delle due italiane riuscirà a spuntarla così da accedere alle semifinali. Da un lato la testa di serie numero 7, dall’altra la numero 72 al mondo.

Prima del confronto dal sapore nostrano, si sono giocati tre match. Il primo andato in scena è stato quello tra Anhelina Kalinina e Aliaksandra Sasnovich. A sorpresa, la lucky loser bielorussa si è imposta sulla tennista ucraina. In due ore e trentatré minuti, dopo una vera e propria battaglia, Sasnovich ha inciso sul tabellone il seguente score: 2-6 6-4 7-6. Dunque è stato necessario il tie-break per portare a casa la sfida, ma la numero 128 al mondo è stata in grado di tagliare fuori dalla competizione la testa di serie numero 4, che nell’unico precedente a Charleston tre anni fa l’aveva battuta.

In seguito è stato il momento di Katerina Siniakova e Viktoriya Tomova. La quinta favorita del seeding ha rispettato i pronostici della vigilia non senza fatica. 6-3 7-6 e pass per la semifinale. Niente da fare per la bulgara che nella seconda frazione ha anche dato filo da torcere all’avversaria, riuscendo a vincere i primi tre game, salvo poi farsi rimontare da un’implacabile Siniakova sino ad arrivare al tie-break. La tennista ceca dovrà vedersela con una tra Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti. L’ultimo incontro prima del derby italiano è stato infine tra Anastasia Potapova ed Ella Seidel. La russa, testa di serie numero uno del torneo, che continua a essere la favorita, in un’ora e ventitré minuti si è imposta 6-2 6-3 sulla tedesca e affronterà Aliaksandra Sasnovich.