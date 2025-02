Quante posizioni guadagna Lucia Bronzetti nel ranking WTA: sorpasso su Cocciaretto, n.2 d’Italia

Lucia Bronzetti prosegue la sua avventura in Romania e conquista il pass per la finale del WTA 250 di Cluj-Napoca 2025, usufruendo del ritiro della ceca Katerina Siniakova dopo soli quattro game (sul punteggio di 4-0 in favore dell’azzurra) per un infortunio alla coscia sinistra durante il match di semifinale. Nei giorni scorsi la romagnola aveva battuto nell’ordine la padrona di casa Simona Halep, l’americana Peyton Stearns e la connazionale Elisabetta Cocciaretto.

Bronzetti, con questo risultato, scavalca proprio la marchigiana in classifica e sarà sicuramente da lunedì prossimo la nuova numero 2 d’Italia a prescindere dall’esito della partita di domani. La 26enne di Villa Verucchio, che aveva cominciato questa settimana da numero 72 al mondo, ha già guadagnato virtualmente 16 posizioni ed in caso di successo in finale contro la russa Anastasia Potapova potrebbe avvicinare ulteriormente la top50.

L’azzurra classe 1998, conquistando il titolo a Cluj-Napoca (sarebbe il secondo della carriera nel circuito maggiore dopo Rabat 2023), balzerebbe infatti al 51° posto del ranking WTA inserendosi ad una manciata di punti dalla 50ma piazza occupata dall’ucraina Anhelina Kalinina e ponendo delle solide basi per andare a caccia nei prossimi tornei del suo best ranking (n.46).

RANKING WTA LUCIA BRONZETTI 10 FEBBRAIO

Ranking lunedì 3 febbraio: 915 punti, 72° posto.

Punti da scartare lunedì 10 febbraio: 30 (Monterrey 2024).

Punti da incamerare lunedì 10 febbraio: al momento 163 (Cluj-Napoca 2025).

Ranking dopo il passaggio in finale: 1048 punti, 56° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 1135 punti, 51° posto.