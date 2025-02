LIVE Cocciaretto-Bronzetti, WTA Cluj 2025 in DIRETTA: il derby azzurro vale la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del derby azzurro tra Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti, valevole come quarto di finale del WTA 250 di Cluj-Napoca. Dopo un avvio di stagione con più ombre che luci, la n.2 e n.3 d’Italia hanno vinto finalmente due match consecutivi e si ritrovano per la prima volta in carriera una contro l’altra nel circuito maggiore.

Cocciaretto è la settima testa di serie del seeding e numero 60 al mondo, mentre Bronzetti ha cominciato la settimana da numero 72 del ranking WTA. La romagnola, in caso di successo, si avvicinerebbe notevolmente alla marchigiana in classifica e si garantirebbe la possibilità di operare il sorpasso domani con una vittoria in semifinale contro la ceca Siniakova o la bulgara Tomova.

In palio per entrambe dei punti molto importanti nel tentativo di scalare la graduatoria mondiale e tornare progressivamente a ridosso del rispettivo best ranking (n.29 Cocciaretto, n.48 Bronzetti), in modo da accedere al main draw di alcuni tra i tornei più prestigiosi del Tour (ed essere teste di serie in qualche evento minore) senza dover passare dalle qualificazioni.

Il derby italiano tra Cocciaretto e Bronzetti sul veloce indoor del WTA 250 di Cluj Napoca è in programma come quarto match di giornata sul centrale e come secondo incontro della sessione serale che comincerà non prima delle ore 17.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale: buon divertimento!