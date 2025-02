Wendl/Arlt vincono a Yanqing e conquistano la Sfera di Cristallo nello slittino doppio, Rieder/Kainzwaldner sfiorano il podio

I tedeschi Wendl/Arlt si sono aggiudicati la Sfera di Cristallo per quanto riguarda il doppio maschile della Coppa del Mondo di slittino 2024-2025. Sul tracciato di Yanqing (Cina) laddove si sono disputate le gare delle Olimpiadi del 2022, il duo tedesco ha centrato il successo finale in stagione e ha potuto festeggiare un titolo davvero meritato.

La classifica generale conclusiva del doppio maschile vede quindi trionfare Wendl/Arlt con 745 punti contro i 641 di Bots/Plume, mentre chiudono terzi Steu/Kindl a 615 davanti a Eggert/Mueller a 606.

La gara, come detto, ha visto il successo di Wendl/Arlt con il tempo complessivo di 1:58.143 (59.211 nella prima manche e uno stellare 58.932 nella seconda) che ha permesso loro di sopravanzare i lettoni Bots/Plume (59.155 e 59.146) che chiudono a 158 millesimi, mentre completa il podio i tedeschi Eggert/Mueller (59.765 e 59.143) a 765.

Quarta posizione per i primi italiani, Rieder/Kainzwaldner, (59.632 e 59.437) che si fermano a 926 millesimi dalla vetta ed a soli 161 dal podio. Quinta posizione per gli austriaci Steu/Kindl (59.694 e 59.717) a 1.268, sesta per gli statunitensi Di Gregorio/Hollander (59.832 e 59.665) a 1.354, quindi settimi i cinesi Jubayi/Hou (1:02.113 e 59.953) a 3.923. Si fermano in ottava posizione i lettoni Sevics-Mikelsevics/Krasts (1:01.723 e 1:00.551) a 4.131, in nona gli ucraini Hoi/Kachmar (1:01.333 e 1:01.032) a 4.222, quindi completano la top10 i tedeschi Orlamuender/Gubitz (1:01.949 e 1:00.954) a 4.760.