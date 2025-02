Slittino: Egle/Kipp si prendono vittoria e Coppa a Yanqing. Quinte Voetter/Oberhofer

Ultima gara stagionale per la Coppa del Mondo di slittino doppio al femminile: in Cina, in quel di Yanqing, dominano ancora le austriache Selina Egle e Lara Kipp che chiudono la pratica anche in chiave sfera di cristallo.

Sul budello cinese che ha ospitato le Olimpiadi del 2022 le austriache non hanno lasciato spazio alle rivali: uniche sotto i 2′ complessivi, miglior tempo in entrambe le run e record della pista nella seconda e decisiva discesa.

Alle loro spalle hanno chiuso le tedesche Jessica Degenhardt / Cheyenne Rosenthal, staccate di addirittura 1”825, mentre terze ci sono le lettoni Anda Upīte / Zane Kaluma.

In casa Italia quinta posizione per Andrea Vötter / Marion Oberhofer: le azzurre erano secondo dopo la prima discesa, sbagliano nella seconda ed escono dalla zona podio.