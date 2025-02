Madeleine Egle spreca, Julia Taubitz ringrazia ed a Yanqing vince gara finale e titolo nel singolo!

Con un clamoroso finale Julia Taubitz si è aggiudicata la Sfera di Cristallo per quanto riguarda il singolo femminile della Coppa del Mondo di slittino 2024-2025. La quinta della sua illustre carriera a soli 28 anni. L’appuntamento conclusivo della stagione, sul budello di Yanqing (dove si sono disputate le gare delle Olimpiadi 2022), ha regalato emozioni a non finire, con quattro atlete in lizza per il successo finale e colpi di scena che non sono mancati per capire chi avrebbe vinto il titolo.

La classifica generale finale della Coppa del Mondo di slittino singolo femminile vede quindi trionfare la tedesca nativa di Annaberg-Buchholz, con 657 punti contro i 629 di Madeleine Egle ed i 620 di Lisa Schulte.

La gara odierna ha visto il successo di una strepitosa Julia Taubitz con il tempo complessivo di 1:58.926 (59.406 nella prima manche e 59.520 nella seconda) con 443 millesimi di vantaggio sul la svizzera Natalie Maag (59.706 e 59.663), mentre completa il podio la tedesca Merle Fraebel (59.672 e 59.731) a 477.

Quarta posizione per la lettone Kendija Aparjode (59.754 e 59.783) a 611 millesimi, quinta per la statunitense Ashley Farquharson (59.776 e 59.884) a 734 mentre è sesta l’austriaca Lisa Schulte (59.971 e 59.853) a 898. Settimo posto per la connazionale Barbara Allmaier (59.947 e 1:00.137) a 1.158, ottavo per la connazionale Hannah Prock (59.953 e 1:00.144) a 1.171, mentre è nona l’ennesima austriaca, Madeleine Egle (1:00.257 e 59-940) che chiude a 1.271 e vede svanire la sua prima posizione in classifica generale.

Completa la top10 la tedesca Anna Berreiter (1:00.358 e 1:00.128) a 1.560, quindi troviamo la nostra Verena Hofer (1:00.316 e 1:00.597) 11a a 1.987. Nina Zoeggeler (1:00.620 e 1:00.792) è 15a a 2.486, mentre Sandra Robatscher (1:00.370 e 1:01:078) è 16a a 2.522