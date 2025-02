Slittino: quarto posto per Dominik Fischnaller a Yanqing. Vittoria e Coppa per Max Langenhan

Si chiude in bellezza per Max Langenhan la Coppa del Mondo di slittino nel singolo maschile. Seconda sfera di cristallo consecutiva per il fenomeno tedesco che è sempre più dominatore della disciplina: la ciliegina sulla torta è arrivata in terra cinese, a Yanqing, con la vittoria numero quattro in stagione (alla quale va ad aggiungersi anche il titolo mondiale).

Il 26enne tedesco domina entrambe le run imponendosi con il tempo di 1:55.051. Nessuno riesce ad avvicinarsi: alle sue spalle infatti troviamo l’austriaco Jonas Mueller, staccato addirittura di cinque decimi, a precedere di pochissimo il compagno di nazionale David Gleirscher.

In casa Italia, la stella Dominik Fischnaller deve accontentarsi nuovamente della quarta piazza. L’azzurro, terzo dopo la prima run, trova un piccolo errore all’inizio della discesa decisiva e, soprattutto, deve cedere alla rimonta di Gleirscher per sei centesimi.

Molto positiva la prova di Leon Felderer, che chiude undicesimo, mentre Alex Gufler è ventiduesimo.