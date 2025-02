WEC, tripletta Ferrari nelle FP3 della 1812km Qatar. Attenzione alla pioggia

Tripletta Ferrari nella terza ed ultima sessione di prove libere della 1812km del Qatar, prima tappa del FIA World Endurance Championship. Antonio Fuoco e Antonio Giovinazzi, rispettivamente al volante della Ferrari n. 50 e della gemella n. 51, hanno primeggiato davanti alla 499P privata n. 83 AF Corse di Robert Kubica al termine di un turno caratterizzato dall’arrivo di qualche goccia di pioggia.

I protagonisti hanno continuato a girare con le gomme slick senza particolari problemi nonostante una condizione meteo non perfetta. Il sole dovrebbe tornare presto protagonista per la gara di domani e per le qualifiche di questo pomeriggio.

Ferrari ha preceduto le Cadillac Team Hertz JOTA n. 38 e n. 12 di Sébastien Bourdais ed Alex Lynn. Le auto americane hanno chiuso davanti alle due Peugeot (n. 93 & n. 94), la BMW n. 20, la Porsche ufficiale n. 6 e la BMW n. 15.

Sean Gelael replica quanto fatto in FP2, invece, siglando il giro veloce in LMGT3 con la McLaren 720S GT3 EVO n. 95 United Autosports. Akkodis ASP Lexus n. 78, la seconda McLaren, la n. 59 e la Chevrolet Corvette Z06 GT3.R n. 81 TF Sport chiudono nell’ordine la sessione, mentre dobbiamo scendere in 10ma posizione per trovare l’auto n. 46 Team WRT di Valentino Rossi.

Oggi alle 15.00 italiane le due qualifiche, suddivise tra LMGT3 e Hypercar. I migliori dieci di ogni turno passeranno alla Q2 che eleggerà le prime posizioni dello schieramento. Ogni equipaggio può schierare liberamente il pilota che desidera nella classe regina, mentre in GT il Bronze Driver dovrà guidare in Q1. In caso si passaggio del turno dovrà subentrare il Silver Driver a differenza di quanto accadeva lo scorso anno.