WEC, Ferrari n. 51 apre le danze nella FP1 della 1812km del Qatar

James Calado svetta nella classifica assoluta della prima sessione di prove libere della 1812km del Qatar, prima prova del FIA World Endurance Championship. Il britannico regala alla Ferrari ufficiale n. 51 il giro veloce in 1.42.123, precedendo di 267 millesimi la Cadillac V-Series.R n. 38 Hertz JOTA del francese Sébastien Bourdais.

La Rossa n. 50 dello spagnolo Miguel Molina e la Toyota n. 8 del neozelandese Brendon Hartley si sono inserite in classifica precedendo la la BMW n. 15 di Dries Vanthoor e la Cadillac n. 12 di Will Stevens.

Porsche Penske Motorsport n. 6, BMW n. 20, AF Corse Ferrari n. 83 ed Alpine n. 35 completano la Top10, mentre restano fuori dalle migliori le due Peugeot oltre alla Toyota n. 7.

La sessione è stata segnata da una breve bandiera rossa per intervenire sull’Aston Martin n. 009 di Alex Riberas. Lo spagnolo si è fermato lungo il percorso con il prototipo inglese, al debutto assoluto nel Mondiale Endurance prima di correre anche in North America nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Lexus sorride in LMGT3 con Ben Barnicoat. Il n. 78 di Akkodis ASP ha siglato il crono di 1.55.623 battendo nei minuti finali la Chevrolet Corvette Z06 GT3.R n. 33 TF Sport di Daniel Juncadella per 113 millesimi. Lo spagnolo ha preceduto l’auto gemella n. 81 di Charlie Eastwood, la BMW M4 GT3 EVO n. 31 The Bend Team WRT di Augusto Farfus e la seconda Lexus RC F n. 87 Akkodis ASP.

Lontana la BMW n. 46 WRT, presente in 14ma piazza con l’equipaggio composto da Ahmad Al Harthy/Valentino Rossi/Kelvin van der Linde. Oggi pomeriggio la seconda sessione di prove libere in vista della gara che si terrà venerdì 28 febbraio dalle 12.00 italiane.