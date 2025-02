WEC, Cadillac n. 12 precede Ferrari n. 50 nella FP2 della 1812km del Qatar

Cadillac sfida Ferrari nella seconda sessione di prove libere in Qatar in vista della 1812km che venerdì aprirà il FIA World Endurance Championship 2025. L’auto n. 12 ufficiale Hertz Team JOTA di Will Stevens ha firmato il tempo di 1.39.601 precedendo di 3 decimi la Ferrari 499P n. 50 di Antonio Fuoco e di 475 millesimi la BMW M Hybrid V8 n. 20 di Robin Frijns.

Il britannico, l’italiano e l’olandese hanno tenuto testa alla seconda Cadillac (n. 38) ed alla Rossa n. 51, rispettivamente in azione con il francese Sébastien Bourdais ed il nostro Antonio Giovinazzi.

Toyota GR n. 8, Alpine n. 36, AF Corse Ferrari n. 83, Alpine n. 35 e BMW n. 15 sono le altre vetture che si sono inserite nell’ordine citato nella prima metà dello schieramento. Più lontane, invece, le Porsche ufficiali, vettura che vinse lo scorso anno a Lusail con l’auto n. 6 poi campione piloti in Bahrain con Laurens Vanthoor e Kevin Estre.

McLaren, invece, detta il ritmo in LMGT3 con Sean Gelael. La 720S GT3 n. 95 ha stabilito nei primi minuti il best lap davanti alle due Lexus Akkodis ASP ed alle due Ferrari VISTA AF Corse. Più attardati gli altri protagonisti compresa la BMW M4 GT3 EVO n. 46 Team WRT di Valentino Rossi, ferma in ottava posizione nel secondo turno cronometrato del week-end.

Domani la FP3 e le qualifiche della 1812km del Qatar. Ricordiamo che la gara sarà venerdì 28 febbraio, indetta a partire dalle 12.00 italiane e disponibile live su Eurosport (Discovery +) oppure sul portale ufficiale del campionato con sottoscrizione dell’apposito abbonamento.