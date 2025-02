WEC, Antonio Giovinazzi: “Abbiamo un’ottima vettura, ma la gara sarà dura”

Antonio Giovinazzi ha ottenuto in Qatar la pole-position in vista della 1812km che domani, venerdì 28 febbraio, aprirà il FIA World Endurance Championship 2025. Il pugliese ha ottenuto la seconda pole in carriera nel Mondiale dopo il risultato dello scorso anno in Texas, mentre Ferrari ha siglato il best lap in qualifica per la quinta volta nella propria storia in Hypercar.

L’italiano ha avuto la meglio nella decisiva ‘Hyperpole’ nei confronti della BMW M Hybrid V8 n. 15 del belga Dries Vanthoor e la 499P gemella n. 50 affidata quest’oggi ad Antonio Fuoco.

L’ex pilota di F1 vincitore a Le Mans nel 2023 con Alessandro Pier Guidi e l’inglese James Calado ha riportato in una nota ufficiale ai margini delle qualifiche: “Partire davanti a tutti domani qui in Qatar è il frutto di un grande lavoro di squadra che abbiamo svolto nei giorni scorsi. Sono felicissimo e voglio ringraziare tutti i compagni di squadra e il team. In qualifica ho fatto un bel giro, ma ero consapevole che la sfida sarebbe stata davvero dura nella decisiva sessione di Hyperpole, dove sono riuscito a migliorarmi e ottenere questo fantastico risultato. Abbiamo un’ottima vettura e partire primi e terzi è senza dubbio importante, ma la gara sarà molto impegnativa e dovremo fare tutto al meglio”.

Non è mancato il commento di Antonello Coletta, Global Head of Ferrari Endurance and Corse Clienti. “Siamo molto soddisfatti di questo inizio di stagione grazie alla pole position conquistata da Antonio Giovinazzi, con la quale otteniamo il primo punto dell’annata nonché la quinta pole position per Ferrari nella classe Hypercar. Complimenti anche ad Antonio Fuoco che ha concluso con un ottimo terzo posto una sessione molto combattuta. Ora guardiamo con fiducia alla 1812 KM del Qatar pur consapevoli che la gara sarà lunga e su una pista difficile per noi”.

Domani alle 12.00 italiane la prima tappa del FIA World Endurance Championship sulla durata dei 1812km (10 ore). La diretta verrà offerta su Eurosport (Discovery +) oppure in alternativa sul sito ufficiale del campionato con apposita sottoscrizione di un abbonamento.