F1, risultati e classifica Test Sakhir 2025: day2. Sainz precede le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc

Si è chiusa a Sakhir, in Bahrein, la seconda giornata di test ufficiali della F1 in vista dell’inizio della stagione 2025: il più veloce è stato lo spagnolo della Williams, Carlos Sainz, primo in 1:29.348, il quale ha preceduto le due Ferrari del britannico Lewis Hamilton, secondo a 0.031, e del monegasco Charles Leclerc, terzo a 0.083.

Seguono le due Mercedes, con il britannico George Russell, quarto a 0.430, che precede l’azzurro Andrea Kimi Antonelli, quinto a 0.436. Più lontane, invece, l’Aston Martin di Lance Stroll, sesto a 0.881, e la Red Bull di Liam Lawson, settimo a 0.904.

Si sale oltre il secondo di ritardo con le due Alpine, con Jack Doohan ottavo a 1.020, che precede il compagno di squadra Pierre Gasly, nono a 1.082. Decima piazza per Isack Hadjar, con la Racing Bulls, che completa la top ten con un distacco di 1.327.

CLASSIFICA DAY-2 TEST SAKHIR

1 Carlos Sainz Williams 1:29.348

2 Lewis Hamilton Ferrari +0.031

3 Charles Leclerc Ferrari +0.083

4 George Russell Mercedes +0.430

5 Andrea Kimi Antonelli Mercedes +0.436

6 Lance Stroll Aston Martin +0.881

7 Liam Lawson Red Bull Racing +0.904

8 Jack Doohan Alpine +1.020

9 Pierre Gasly Alpine +1.082

10 Isack Hadjar Racing Bulls +1.327

11 Fernando Alonso Aston Martin +1.352

12 Yuki Tsunoda Racing Bulls +1.445

13 Oscar Piastri McLaren +1.473

14 Lando Norris McLaren +1.534

15 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.709

16 Nico Hulkenberg Kick Sauber +2.109

17 Esteban Ocon Haas F1 Team +3.723

18 Oliver Bearman Haas F1 Team +5.024