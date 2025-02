Volta ao Algarve 2025, tappa di oggi (21 febbraio): orari, percorso, tv. Chance per i velocisti

Prosegue la Volta ao Algarve 2025. Oggi, venerdì 21 febbraio, si svolgerà la terza tappa della corsa lusitana, caratterizzata da un percorso lungo 183.5 chilometri con partenza a Vila Real de Santo António ed arrivo a Tavira. Per quanto riguarda la giornata odierna, i riflettori saranno puntati principalmente sui velocisti.

LA DIRETTA LIVE DELLA VOLTA AO ALGARVE DALLE 15.00

PERCORSO TERZA TAPPA VOLTA AO ALGARVE 2025

Il tracciato è contrassegnato per gran parte da movimentati saliscendi. Previsti due GPM: quello di Mercador (5,8 km al 5%, max 14,6%) e Faz Fato (4,7 km al 3,2% max 8,4%). Attenzione però ai 40 km finali, tutti in pianura, che lasciano immaginare un arrivo in volata.

CALENDARIO VOLTA AO ALGARVE 2025 OGGI

Venerdì 21 febbraio – Terza tappa Vila Real de Santo António-Tavira (183.5 km)

Partenza: ore 13.05

Arrivo: ore 17.40 circa

VOLTA AO ALGARVE OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 dalle 16.00

Diretta streaming: Discovery+ (dalle 16.00)

Diretta live testuale: OA Sport dalle 15.00

FAVORITI

Con la volata mancata nella prima tappa, non è semplice indicare un chiaro favorito. Si potrebbe puntare tuttavia su Biniam Girmay (Intermarché -Wanty) e su Arnaud De Lie (Lotto). Attenzione inoltre a Wout Van Aert (Team Visma-Lease a Bike), oltre che a Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), apparso in buono spolvero.