Volta a la Comunitat Valenciana 2025: tappa e maglia per Santiago Buitrago, secondo Jonathan Milan

Finale di frazione spettacolare nella quarta tappa della Volta a la Comunitat Valenciana 2025. Sul traguardo di Portell de Morella trova il colpaccio Santiago Buitrago: il colombiano riesce a staccare tutti sul pendio conclusivo agguantando il secondo successo in quest’edizione ed anche la maglia di leader della classifica generale.

Come detto, arrivo molto emozionante. Jefferson Alveiro Cepeda (Movistar Team) era riuscito ad anticipare i tempi, staccando tutti e involandosi verso il traguardo, il ritmo pazzesco della Lidl-Trek però ha rimesso tutto in gioco con un sorprendente Jonathan Milan che si è lanciato all’attacco nonostante un arrivo non adattissimo alle sue caratteristiche.

Uno scalatore puro come Buitrago non ha avuto patemi a sopravanzare l’azzurro, che in ogni caso ha trovato una seconda posizione di grandissima qualità, a 6” dal colombiano, seguito anche dal compagno di team Jakob Söderqvist. Sesto e settimo oggi Pello Bilbao e Joao Almeida, rispettivamente terzo e secondo in classifica generale. Ottavo l’altro azzurro Matteo Sobrero.

Domani l’ultima tappa, completamente piatta, con Buitrago che dovrà solamente gestire per portare a casa il trionfo.