Trofeo Palma 2025, Iuri Leitao trionfa allo sprint con autorevolezza. 4° Malucelli e 10° Dainese

Il portoghese Iuri Leitao trionfa nel Trofeo Palma imponendosi in volata sul traguardo di una corsa lunga quasi 150 chilometri e conclusasi con un finale in circuito da ripetere per cinque volte. Il corridore della Caja Rural – Seguros RGA può cosi festeggiare la quinta vittoria della sua carriera da professionista.

Completano il podio di giornata il polacco Stanislav Anilkowski della Cofidis e il norvegese Erlend Blikra della Uno-X Mobility. Il merito principale del corridore lusitano è quello di anticipare la volata partendo a meno di un chilometro dal traguardo per poi resistere al disperato tentativo di rimonta del gruppo.

Assoluto protagonista di giornata è il tedesco Florian Lipowitz che merita, per distacco, il premio della combattività. Il corridore della Red Bull – BORA – hansgrohe inizia la giornata all’attacco, guida a lungo la corsa da solo e anche quando sta per essere raggiunto non molla la presa e continua a pedalare al massimo delle proprie possibilità prima di alzare bandiera bianca a tredici chilometri dal traguardo.

L’Italia chiude la giornata con un bilancio positivo piazzando due corridori nelle prime dieci posizioni. Matteo Malucelli della XDS Astana Team conclude al quarto posto precedendo il compagno di squadra, il tedesco Max Canter. Alberto Dainese della Tudor Pro Cycling Team deve invece accontentarsi della decima posizione.