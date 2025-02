Vavassori-Alcaraz oggi in tv, ATP Rotterdam 2025: orario, programma, streaming

Andrea Vavassori sarà protagonista dell’incontro che aprirà la sessione serale odierna sul Centrale dell’ATP 500 di Rotterdam 2025, sfidando agli ottavi di finale il fenomeno spagnolo Carlos Alcaraz. Un match sulla carta praticamente impossibile per il piemontese, specialista del doppio e attualmente fuori dai primi 300 del ranking mondiale in singolare, contro il quattro volte vincitore Slam e n.1 del seeding.

“Giocare contro Alcaraz sarà una grande opportunità. Ci ho giocato a Buenos Aires ai quarti l’anno scorso, penso di potergli creare qualche problema, non è così abituato a uno stile di gioco come il mio“, ha dichiarato il giocatore azzurro alla vigilia. Quello sulla terra rossa argentina di Buenos Aires è l’unico precedente tra i due, con l’iberico che si impose per 7-6 6-1.

Vavassori è iscritto anche in doppio a Rotterdam e, dopo aver superato il primo turno, scenderà in campo domani insieme a Simone Bolelli per affrontare ai quarti di finale i tedeschi Jakob Schnaitter e Mark Wallner con l’obiettivo di macinare punti pesanti in ottica qualificazione alle Finals di Torino e soprattutto per avvicinare la vetta della classifica mondiale di specialità.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Vavassori-Alcaraz, valevole come ottavo di finale dell’ATP Rotterdam 2025. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO VAVASSORI-ALCARAZ ROTTERDAM 2025

Giovedì 6 febbraio

Centre Court – Inizio alle ore 11.00

J. Mensik vs A. De Minaur (3)

A seguire, non prima delle ore 13.00

A. Rublev (4) vs F. Marozsan

A seguire, non prima delle ore 14.30

S. Tsitsipas (6) vs T. Griekspoor

A seguire, non prima delle ore 19.30

C. Alcaraz (1) vs A. Vavassori (Q)

PROGRAMMA VAVASSORI-ALCARAZ ROTTERDAM 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.