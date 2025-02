United Rugby Championship: Zebre, chance ricca con Newport, Treviso vuole espugnare Galway

Secondo weekend di pausa del Sei Nazioni 2025 e tornano in scena i campionati nazionali e va in scena anche la dodicesima giornata dell’United Rugby Championship, con Zebre Parma e Benetton Treviso in campo rispettivamente venerdì sera e sabato pomeriggio. Un turno che arriva dopo il terremoto in casa biancoverde con l’annuncio dell’addio di Marco Bortolami a fine carriera.

“Benetton Rugby ed il capo allenatore Marco Bortolami comunicano di aver deciso di interrompere anticipatamente il contratto che legava le parti sino al 30 giugno 2026. Bortolami rimarrà quindi alla guida dei Leoni sino al termine dell’attuale stagione sportiva”, si è letto pochi giorni fa sul sito della squadra biancoverde. Un fulmine a ciel sereno che arriva in un momento decisivo della stagione dei veneti. E sabato si vedrà se questa notizia ha travolto o meno lo spogliatoio.

Quella di Galway contro il Connacht è una sfida fondamentale nella corsa playoff, con la Benetton Treviso attualmente settima, ma con solo tre punti di vantaggio sulla nona in classifica, mentre gli irlandesi sono undicesimi, a tre punti dalla zona playoff. Insomma, uno scontro diretto tra due squadre in piena corsa per la postseason e che non possono lasciare punti sul terreno di Monigo.

Venerdì sera, invece, al Lanfranchi chance d’oro per le Zebre Parma per conquistare la quinta vittoria stagionale e provare – contro ogni pronostico a inizio stagione – a inserirsi in quella corsa playoff che ancora appare lontana. Gli emiliani, infatti, sono a 7 punti dall’ottava posizione, ma pagano soprattutto i punti di bonus non conquistati, perché anche la nona in classifica ha 4 successi all’attivo, mentre gli Scarlets, ottavi, sono a un successo in più. E avversari sono i Dragons nettamente ultimi in classifica, che hanno vinto una sola partita su 11 e che appaiono le possibili vittime sacrificali per gli emiliani, reduci da due successi.