United Rugby Championship: le Zebre vincono in rimonta contro Newport

Si è conclusa allo stadio Lanfranchi di Parma la sfida valevole per la dodicesima giornata dell’United Rugby Championship e in campo sono scese le Zebre Parma e i Newport Dragons. Reduci da due successi esterni consecutivi, i ragazzi di Massimo Brunello erano a caccia di un tris che poteva riportarli a sognare la postseason. Ecco come è andata.

Avvio molto equilibrato, con due formazioni che provano a usare molto il gioco alla mano, ma al tempo stesso commettono qualche errore di troppo e non finalizzano il gioco espresso. Il primo affondo vincente, però, è degli ospiti, che al 12’ trova la meta con Coghlan che si tuffa oltre la ruck per lo 0-7 iniziale. È immediata, però, la reazione delle Zebre Parma che si portano in attacco e dalla maul vanno oltre con Licata al 15’ per il 7-7.

Alza il livello la squadra gallese, mentre le Zebre faticano in difesa, concedono troppo spazio e al 25’ è nuovamente Coghlan a colpire e Newport che tornano in vantaggio sul 7-14. Zebre che non riescono a reagire questa volta e, anzi, in difesa non placcano e al 30’ è Westwood a segnare la terza meta che vale il 7-21. Prima dell’intervallo, però, iniziativa personale e di qualità di Stavile che arriva fino in fondo e manda le squadre al riposo sul 14-21.

Si butta subito in avanti la formazione di Brunello a inizio ripresa e al 42’ arriva la marcatura di Prisciantelli per il 21-21. Al 49’ bell’azione delle Zebre, ma un tentativo di offload di troppo ferma la chance dei padroni di casa, con il match così che non si sblocca dalla parità ed entrambe le squadre che cercano successo e bonus offensivo. Bonus che conquista all’ora di gioco la squadra di Parma con Fetoli Paea che si allunga a schiacciare e Zebre avanti 28-21.

Ora sono i Dragons a buttarsi disperatamente in attacco dopo il parziale di 4 mete a zero subite. E al 71’ arriva il cartellino giallo per Alessandro Fusco, che ha commesso infrazione per negare la marcatura ai gallesi. Ospiti che sprecano la prima chance, con un in avanti, e Zebre che si salvano. Un fallo ospite in mischia permette ai ragazzi di Brunello di risalire il campo e far passare altro tempo. Continua l’indisciplina di Newport e Zebre che possono gestire palla e cronometro ben dentro la metà campo avversaria. E all’80’ dalla piazzola Prisciantelli mette i tre punti che chiudono il discorso e Zebre che vincono 31-21 e salgono a quota 25 punti, momentaneamente a soli 3 punti dalla zona playoff.