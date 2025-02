Volta a la Comunitat Valenciana femminile 2025, Bredewold anticipa Balsamo in volata e conquista la seconda tappa

È l’olandese Mischa Bredewold la vincitrice della seconda tappa della Volta a la Comunitat Valenciana femminile 2025. La ciclista del Team SD Worx-Protime è riuscita ad anticipare in volata Elisa Balsamo (Lidl-Trek) che conclude seconda non sfruttando del tutto il lavoro della sua squadra. Terza la tedesca della Movistar Liane Lippert che aveva cercato di beffare le avversarie partendo in anticipo.

La frazione, partita da Benicàssim e conclusa dopo 134 chilometri a Nules, ha visto subito protagonista la fuga con l’olandese Eva Van Agt (Team Visma Lease a Bike) e con l’australiana Brodie Chapman (UAE Team ADQ). Sulla prima salita della giornata, l’Alto les Coronetes (8.1 chilometri ad una pendenza media di 4,4%), Eva Van Agt non riesce a mantenere il ritmo imposto dall’altra attaccante che rimane sola al comando.

Brodie Chapman mantiene una buona distanza dal gruppo e scala in solitaria anche la seconda asperità di giornata: l’Alto de Salt del Cavall, con i suoi 5.3 chilometri ad una pendenza media del 3,7%. A 30 chilometri dal traguardo il gruppo principale si divide per poi compattarsi nuovamente, favorendo l’azione dell’unica battistrada che accumula così un vantaggio di un minuto.

Inizia così un inseguimento forsennato del gruppo, guidato dalla Lidl-Trek, per cercare di colmare il distacco con l’australiana, obiettivo raggiunto solo a 4 chilometri dall’arrivo. Le squadre cercano di portare avanti le loro velociste per la volata conclusiva che inizia molto presto con Mischa Bredewold (Team SD Worx-Protime) che rimonta le avversarie e brucia allo sprint Elisa Balsamo (Lidl-Trek) che deve accontentarsi della seconda posizione. Terza la tedesca Liane Lippert (Movistar Team) che aveva anticipato la volata.

Resta in testa alla classifica generale la vincitrice della prima tappa Demi Vollering (FDJ-Suez), oggi quarta. In casa Italia da segnalare anche il settimo posto di Eleonora Ciabocco (Team Picnic PostNL).