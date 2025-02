Tour of Oman 2025: Adam Yates l’uomo più atteso, diversi azzurri interessanti al via

Prosegue l’inizio di stagione per il ciclismo su strada che si sposta su vari continenti, come d’abitudine in queste ultime annate. Da domani al via il Tour of Oman, giunto alla sua quattordicesima edizione. Una corsa che sta prendendo a mano a mano piede e ora è di categoria 2.Pro. Andiamo a scoprire nel dettaglio la gara asiatica.

TAPPE

Sono cinque le frazioni in programma per un’edizione tutt’altro che semplice: tre infatti le tappe che andranno a decidere la classifica. Più da classiche al seconda, con lo strappo di Yitti Hills (1,6 km al 6,8%) sul finale. Dure invece quelle di Eastern Mountain (4,6 km all’8,5%) e soprattutto l’ormai nota Green Mountain con i suoi 5,7 km al 10,5%.

Tappa 1 (08/02): Bushar – Bimmah Sink Hole (177,7 km)

Tappa 2 (09/02): Al Rustaq Fort – Yitti Hills (202,9 km)

Tappa 3 (10/02): Fanja – Eastern Mountain (180,8 km)

Tappa 4 (11/02): Oman Across Ages Museum – Oman Convention and Exhibition Centre (181,5 km)

Tappa 5 (12/02): Imty – Jabal al Akhdhar (Green Mountain) (138,5 km)

FAVORITI

L’uomo più atteso è sicuramente Adam Yates: il capitano della UAE Team Emirates – XRG punta al successo in classifica generale e sembra avere pochi rivali. A sfidarlo il francese David Gaudu (Groupama – FDJ) ed i belgi Cian Uijtdebroeks (Team Visma | Lease a Bike) e Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step).

ITALIANI

In casa azzurra spazio al veterano Diego Ulissi che affiancherà una pattuglia molto interessante e ricca di giovani, come Luca Giaimi, Pietro Mattio, Davide De Pretto e Gianmarco Garofoli.