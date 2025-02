Tommaso Giacomel senza rimpianti: “Oggi c’era da rischiare, poi domani…”

Quinta posizione con qualche rimpianto per Tommaso Giacomel: il ragazzo di Vipiteno ha fatto una gara straordinaria nella sprint maschile dei Mondiali di biathlon a Lenzerheide ed è arrivato molto vicino al podio, ma i due errori nel poligono in piedi gli sono costati sicuramente il podio se non addirittura qualcosa in più.

Domani l’azzurro comunque si trova in una buona posizione per l’inseguimento, un format che gradisce e gli può regalare delle soddisfazioni. Ai microfoni di Eurosport è stato questo il suo commento dopo questa giornata: “Ho disputato la mia miglior gara individuale ai Mondiali. Al poligono in piedi ho sbagliato, ok, ma non ho rimpianti perché c’era da rischiare. Ora pensiamo a domani”.

Giacomel che proverà a conquistare una medaglia domani per sbloccare un’Italia ancora a secco in questo Mondiale, ma la concorrenza sarà agguerrita, a partire da Johannes Boe che oggi ha fatto un grande numero: “E’ pazzesco, una giornata fantastica e una delle migliori Sprint della mia carriera. Fare la storia nell’ultimo mio Mondiale è speciale, un lavoro fantastico di squadra per prepararci al meglio a questo appuntamento, il team ci ha messo il massimo”.