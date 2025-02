Tiro con l’arco, le squadre azzurre di ricurvo vanno in finale agli Europei indoor. Compound femminile sugli scudi

Bilancio tutto sommato positivo in chiave azzurra al termine della terza giornata dei Campionati Europei indoor di tiro con l’arco 2025, in corso di svolgimento a Samsun (in Turchia). Quest’oggi si sono concluse le eliminatorie di tutti i tabelloni, mentre nel weekend si disputeranno le finali (sabato gli junior, domenica i senior) con in palio le medaglie continentali al coperto.

Cominciamo dall’arco olimpico senior, in cui nessun italiano è riuscito a raggiungere le semifinali individuali mentre entrambi i terzetti hanno staccato il pass per la finalissima. Matteo Borsani, Massimiliano Mandia e Alessandro Paoli sfideranno la Turchia, mentre la squadra femminile composta da Lucilla Boari, Roberta Di Francesco e Chiara Rebagliati se la vedrà con la Slovacchia. Tra gli under 21 Francesco Poerio Piterà si giocherà il bronzo proprio come il team maschile, mentre la formazione femminile affronterà le padrone di casa turche per l’oro.

Day-3 esaltante per il compound femminile senior, con Elisa Roner e Marcella Tonioli che si contenderanno il metallo più pregiato mentre la giovane emergente Giulia Di Nardo disputerà lo spareggio per il bronzo. Il terzetto tricolore potrà competere con la Turchia per l’oro, mentre quello maschile incrocerà la Polonia per provare a salire sul gradino più alto del podio. A livello juniores tireranno per il bronzo individuale Lorenzo Gubbini e Isabella Bacerio, mentre le squadre disputeranno la finale 1°/2° posto.

Italia sugli scudi anche nell’arco nudo, con Simone Barbieri e Giulia Mantilli qualificati per le rispettive finalissime e con Cinzia Noziglia promossa al match per il bronzo, mentre entrambi i terzetti sono in lizza per l’oro. Tra gli under 21 Linda Grezzani affronterà l’ultimo atto per il titolo individuale, mentre Giulio Locchi può ambire al bronzo.