Tiro con l’arco, Italia ambiziosa alla vigilia degli Europei indoor nonostante qualche assenza

Giornata di vigilia in vista dell’inizio ufficiale dei Campionati Europei indoor di tiro con l’arco 2025, in programma a Samsun (in Turchia) da mercoledì 19 a domenica 24 febbraio. La rassegna continentale al coperto, uno degli appuntamenti clou della stagione invernale, assegnerà nel complesso 24 titoli tra prove individuali e a squadre delle tre divisioni previste (olimpico, compound e arco nudo) a livello assoluto e under 21.

Ambizioni importanti per l’Italia, che proverà a bissare il successo nel medagliere della passata edizione (Varazdin 2024) in cui arrivarono 4 ori e 14 podi totali. La spedizione azzurra sarà composta da 32 atleti, divisi equamente tra settore maschile e femminile, con l’obiettivo di riconfermarsi sul tetto del Vecchio Continente sulla distanza dei 18 metri indoor.

Nel ricurvo vedremo in azione il giovane emergente Matteo Borsani insieme a Massimiliano Mandia e Alessandro Paoli tra gli uomini, mentre il team femminile sarà formato da Roberta Di Francesco, Chiara Rebagliati e Lucilla Boari. Assenti dunque alcuni big dell’arco olimpico tricolore come Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Tatiana Andreoli.

Nella divisione compound Elisa Roner proverà a replicare il trionfo individuale di un anno fa e verrà affiancata da Marcella Tonioli e Giulia Di Nardo, mentre al maschile saranno impegnati Marco Bruno, Michea Godano e Alex Boggiatto. Nell’arco nudo l’Italia schiera infine Ferruccio Berti, Simone Barbieri, Giuseppe Seimandi, Cinzia Noziglia, Alessandra Bigogno e Giulia Mantilli sempre tra i senior.