Tiro con l’arco, Boari non può nulla in finale a Nimes contro Healey. Borsani ai piedi del podio

Finisce con un po’ di amaro in bocca sul fronte italiano la terza e ultima giornata del Nimes Archery Tournament 2025, quarta tappa stagionale (la più importante, con in palio 1000 punti) delle Indoor World Series di tiro con l’arco. Quest’oggi si sono disputate tutte le finali, con i due azzurri più attesi che hanno però pagato dazio mancando il rispettivo obiettivo.

Lucilla Boari, protagonista ieri di uno splendido percorso nelle eliminatorie del ricurvo femminile, ha dovuto alzare bandiera bianca a cospetto della strepitosa prestazione sfoderata nell’ultimo atto dalla giovane stella britannica Penny Healey, capace di collezionare dodici “1o” consecutivi imponendosi per 6-2 con i parziali di 30-30, 30-28, 30-30 e 30-29.

Passando all’arco olimpico maschile il giovane emergente Matteo Borsani, già bravo a raggiungere ieri le semifinali accedendo poi allo spareggio per il terzo posto, si è dovuto accontentare invece della quarta posizione finale nel torneo perdendo con il padrone di casa francese Thomas Chirault per 7-3 (29-30 30-30 29-28 30-29 30-29).

Vittoria abbastanza netta (7-1) nella finalissima per il fuoriclasse americano Brady Ellison sul tedesco Florian Unruh. Da segnalare in chiave azzurra tra le varie categorie giovanili il trionfo di Pietro Ghibaudi nell’arco olimpico Under 15, oltre alla terza posizione di Lorenzo Gubbini nella divisione compound Under 21.