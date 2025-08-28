Tiro a volo
Tiro a volo: l’Italia dello skeet al lavoro verso i Mondiali 2025
Al lavoro verso i Mondiali 2025 di tiro a volo, che si terranno ad Atene (Grecia) dall’8 al 19 ottobre e che riapriranno il quadriennio sportivo che porta alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.
La nazionale italiana di skeet, dopo aver vissuto gli Europei a Châteauroux a cavallo fra luglio e agosto, è pronta a tornare in pedana mettendosi alle spalle un fisiologico periodo di vacanze.
Agli ordini del direttore tecnico Luigi Lodde e del preparatore atleti Edoardo Kischner, in 11 si sono radunati presso le pedane del centro Tav Falco di Sant’Angelo In Formis, in provincia di Caserta.
Questi gli elementi presenti: al maschile Erik Pittini, Domenico Simeone, Gabriele Rossetti, Valerio Palmucci, Niccolò Sodi, Marco Sablone, al femminile Diana Bacosi, Sara Bongini, Martina Bartolomei, Chiara Di Marziantonio e Simona Scocchetti.
Il target è chiaro: centrare più finali individuali possibili e provare a mettersi al collo medaglie iridate pensando, in lontananza ma non troppo, alla stagione 2026 che inaugurerà l’ampio processo di qualificazione alle Olimpiadi californiane.