Sinner difende meno punti di Alcaraz nel ranking ATP: il confronto fino a Wimbledon

Nonostante nessuno dei due scenderà in campo in questa settimana, varierà ancora la distanza in classifica tra Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz: nel ranking odierno l’azzurro era primo a quota 11830, mentre l’iberico era terzo a 7510, con un distacco di 4320 punti.

Lunedì prossimo, però, il tennista italiano scarterà i 500 punti del titolo vinto lo scorso anno a Rotterdam, e non difeso quest’anno, mentre lo spagnolo perderà i 100 ottenuti con la semifinale raggiunta a Buenos Aires nel 2024, mentre quest’anno ha scelto di non andare in Sudamerica.

Nel lungo periodo, però, lo scorso anno la fase centrale della stagione fu quella che arrise a Carlos Alcaraz: lo spagnolo conquistò infatti entrambi i titoli del Grand Slam giocati, imponendosi sia al Roland Garros che a Wimbledon, e fino al termine del torneo londinese dovrà difendere 5550 punti.

L’azzurro invece, che si vide anche decurtati i 400 punti delle semifinali raggiunte ad Indian Wells per la vicenda Clostebol, si impose a Miami e ad Halle, saltò Roma ed uscì in semifinale al Roland Garros ed ai quarti a Wimbledon: per Sinner saranno comunque 3800 i punti da difendere fino a metà luglio.

JANNIK SINNER

17.02.2025 ATP Tour 500 Rotterdam W 500

17.03.2025 ATP Tour Masters 1000 Indian Wells SF 0

31.03.2025 ATP Tour Masters 1000 Miami W 1000

14.04.2025 ATP Tour Masters 1000 Monte Carlo SF 400

05.05.2025 ATP Tour Masters 1000 Madrid QF 200

19.05.2025 ATP Tour Masters 1000 Rome – 0

09.06.2025 Grand Slam French Open SF 800

23.06.2025 ATP Tour 500 Halle W 500

14.07.2025 Grand Slam Wimbledon QF 400

Totale punti da difendere fino a Wimbledon: 3800

CARLOS ALCARAZ

17.02.2025 ATP Tour 250 Buenos Aires SF 100

24.02.2025 ATP Tour 500 Rio de Janeiro R32 0

17.03.2025 ATP Tour Masters 1000 Indian Wells W 1000

31.03.2025 ATP Tour Masters 1000 Miami QF 200

05.05.2025 ATP Tour Masters 1000 Madrid QF 200

19.05.2025 ATP Tour Masters 1000 Rome – 0

09.06.2025 Grand Slam French Open W 2000

23.06.2025 ATP Tour 500 Queen’s Club R16 50

14.07.2025 Grand Slam Wimbledon W 2000

Totale punti da difendere fino a Wimbledon: 5550