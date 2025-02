Sinner aggancia Alcaraz: la classifica delle settimane al n.1 del mondo e prossimi obiettivi da superare

Jannik Sinner ha ufficialmente iniziato la settimana numero 36 in vetta alla classifica mondiale: prosegue, con l’odierno aggiornamento del ranking ATP, la striscia ininterrotta dal giorno in cui per la prima volta si è issato al numero 1, il 10 giugno 2024, al termine dell’ultimo Roland Garros.

L’azzurro aggancia così quest’oggi il 16° posto della classifica dei tennisti per più settimane al numero 1 del mondo, raggiungendo l’iberico Carlos Alcaraz, ma è già aritmeticamente certo di restare in vetta al ranking almeno fino alla fine del torneo di Indian Wells, prevista domenica 16 marzo.

Saranno diventate già 40, in quel giorno, le settimane da numero 1 di Jannik Sinner: dunque servirà solo attendere affinché l’azzurro non solo stacchi l’iberico Carlos Alcaraz, a quel punto 17°, ma agganci anche al 15° posto il romeno Ilie Nastase, fermatosi proprio a quota 40.

Gli step successivi: qualora il regno di Sinner durasse fino alla fine del torneo di Miami, eventualità molto concreta, ma non ancora aritmetica, le settimane diventerebbero 42, e verrebbe scavalcato anche lo scozzese Andy Murray, 14° a quota 41. Il mirino andrebbe poi sul brasiliano Gustavo Kuerten, al momento 13° a quota 43.

CLASSIFICA SETTIMANE AL NUMERO 1 ATP

1. Novak Djokovic 428

2. Roger Federer 310

3. Pete Sampras 286

4. Ivan Lendl 270

5. Jimmy Connors 268

6. Rafael Nadal 209

7. John McEnroe 170

8. Bjorn Borg 109

9. Andre Agassi 101

10. Lleyton Hewitt 80

11. Stefan Edberg 72

12. Jim Courier 58

13. Gustavo Kuerten 43

14. Andy Murray 41

15. Ilie Nastase 40

16. Carlos Alcaraz 36

16. Jannik Sinner 36