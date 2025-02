Simone Alessio: “Contento di aver iniziato un nuovo percorso. Lavoro in vista dei Mondiali”

La vittoria al Fujairah Open 2025, torneo di classificazione G2, ha sancito ufficialmente l’inizio di un nuovo percorso verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. E’ un Simone Alessio tanto galvanizzato quanto lucido quello che dopo l’affermazione nel tabellone dei -87 kg dell’evento tenutosi negli Emirati Arabi analizza il suo momento.

L’atleta calabrese, intercettato dall’ANSA, ha affermato: “Sono contento di aver iniziato così questo nuovo percorso, soprattutto perché mia madre mi ha fatto notare che sono passati sei mesi dalla medaglia olimpica (ottenuta nei -80 kg, ndr)”.

Poi ha aggiunto: “Dopo un periodo di pausa post-Giochi, questo è stato un primo banco di prova nella nuova categoria. Sono soddisfatto del risultato e di come ho gestito le difficoltà, ma so di poter fare meglio. Da qui al Mondiale di ottobre, che è il vero obiettivo, c’è ancora tanto su cui lavorare”.

La strada è quindi tracciata per l’azzurro che passando nella categoria più pesante, non in assoluto a livello internazionale, ma nel panorama delle categorie olimpiche (+80 kg), sta intraprendendo una sfida tanto difficile quanto affascinante.

Iniziare con una vittoria è certamente un ottimo segnale, in un anno che sarà di conoscenza in considerazione anche del fatto che, oltre al Mondiale, ci saranno tanti eventi di strutturazione verso il 2026: stagione nella quale poi inizierà la vera e propria rincorsa di qualificazione alle Olimpiadi del 2028.