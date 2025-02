Tabellone ATP Doha 2025: Berrettini-Djokovic già al primo turno, il torneo parte senza Sinner

Torna in scena un torneo dagli oltre trent’anni di storia, l’ATP 500 di Doha. E lo fa dopo che le notizie arrivate stamattina hanno tolto dal tabellone principale Jannik Sinner, costretto a uno stop di tre mesi a causa dell’accordo con la WADA circa il caso Clostebol.

Unico italiano al via diventa così Matteo Berrettini, che però ha una sfortuna estrema nel sorteggio: pesca Novak Djokovic, che non affronta da quattro anni e tre Slam su quattro, in quello che è stato il confronto per eccellenza ad alti livelli del 2021. Sui due set su tre non si affrontano dalle ATP Finals 2019, in cui il serbo concesse appena tre game.

Djokovic e Berrettini sono dallo stesso lato di Carlos Alcaraz: non ci sarà dunque la finale che, a questo punto, l’organizzazione avrebbe immaginato. Confronto un po’ curioso, quello del murciano, peraltro, visto che pesca Marin Cilic: con il veterano croato si ricorda una battaglia agli ottavi degli US Open 2022.

Altri confronti tutti da seguire nei primi turni sono Rublev-Bublik e Khachanov-Medvedev, in pratica tutta una questione legata all’Est europeo nel lato opposto rispetto a quello di Alcaraz e Djokovic.

TABELLONE ATP 500 DOHA 2025

Alcaraz (ESP) [1]-Cilic (CRO) [PR]

Zhang (CHN)-Qualificato

Marozsan (HUN)-Dougaz (TUN) [WC]

Lehecka (CZE)-Dimitrov (BUL) [7]

Djokovic (SRB) [3]-Berrettini (ITA)

Struff (GER)-Griekspoor (NED)

Qualificato-Habib (LBN) [WC]

Popyrin (AUS)-Draper (GBR) [8]

Tsitsipas (GRE) [6]-Medjedovic (SRB) [6]

Qualificato-Auger-Aliassime (CAN)

Bergs (BEL)-Bautista Agut (ESP)

Khachanov-Medevedev [4]

Rublev [5]-Bublik (KAZ)

Humbert (FRA)-Borges (POR)

Qualificato-Shelbayh (JOR) [WC]

Safiullin-de Minaur (AUS) [2]