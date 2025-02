Tabellone Conference League: la Fiorentina evita il Chelsea. Il cammino dagli ottavi alla finale

La Fiorentina affronterà il Panathinaikos negli ottavi di finale della Conference League, la terza competizione europea per importanza. L’ultima squadra italiana in corsa in questa manifestazione, ammessa di diritto a questo turno dopo aver concluso la fase a gironi nelle prime otto posizioni, se la dovrà vedere contro la formazione greca: avversario rognoso per i viola, che hanno però tutte le carte in regola per proseguire la propria avventura continentale.

La Fiorentina, che ha perso le ultime due finali di Conference League, ha conosciuto anche i possibili incroci per i turni successivi. Il testa a testa dei quarti non appare impossibile contro la vincente del confronto tra gli sloveni del Celje e gli svizzeri del Lugano, giocando il ritorno in casa. In semifinale, invece, lo scontro diretto sarebbe con chi uscirà dallo spicchio che comprende Betis Siviglia-Vitoria Guimaraes e Jagellonia/Cercle Bruges.

La Fiorentina ha dunque evitato il Chelsea fino a un eventuale atto conclusivo. Gli inglesi affronteranno il Copenhagen agli ottavi, poi la vincente di Molde-Legia Varsavia nella parte di tabellone che comprende anche Pafos-Djurgarden e Borac-Rapid Vienna.

TABELLONE CONFERENCE LEAGUE 2025

Betis Siviglia vs Vitoria

Jagielloia vs Cercle Brugge

Celje vs Lugano

Panathinaikos vs Fiorentina

—

Borac vs SK Rapid

Pafos vs Djurgarden

Molde vs Legia Varsavia

Copenhagen vs Chelsea