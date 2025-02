Tabellone Europa League 2025: Roma e Lazio evitano il derby. Il cammino dagli ottavi alla finale

L’Italia sarà rappresentata da due squadre negli ottavi di finale dell’Europa League, la seconda competizione europea per importanza nel panorama calcistico. A difendere i colori del Bel Paese saranno Roma e Lazio: i giallorossi sono riusciti a battere il sempre insidioso Porto nel playoff, mentre i biancocelesti erano rientrati tra le prime otto della fase a girone unico e si erano guadagnati l’accesso diretto a questo turno della manifestazione.

Il sorteggio ha sventato il rischio di un derby italiano. La Lazio incrocerà i cechi del Viktoria Plzen, mentre la Roma se la dovrà vedere con gli spagnoli dell’Athletic Bilbao. Compito impegnativo per i ragazzi di Claudio Ranieri che dovranno cercare un colpaccio per proseguire la propria avventura continentale, mentre gli uomini di Marco Baroni partiranno con i favori del pronostico. Le due formazioni capitoline hanno conosciuto anche gli accoppiamenti per i turni successivi.

Ai quarti la Lazio incrocerebbe la vincente della sfida tra i norvegesi del Bodo/Glimt e i greci dell’Olympiacos, mentre per la Roma ci sarebbe il testa a testa con chi avrà la meglio nel confronto tra i turchi del Fenerbahce e gli scozzesi del Glasgow Rangers. Le due italiane non si affronteranno tra loro prima dell’eventuale atto conclusivo: i biancocelesti sono infatti nello spicchio che comprende anche AZ Alkmaar-Tottenham e Ajax-Eintracht Francoforte, mentre i giallorossi sono dalla parte di FCSB-Lione e Real Sociedad-Manchester United.

TABELLONE EUROPA LEAGUE 2025

Viktoria Plzen vs Lazio

Bodo/Glimt vs Olympiacos

Ajax vs Eintracht Francoforte

AZ Alkmaar vs Tottenham

—

Roma vs Athletic Bilbao

Fenerbahce vs Glasgow Rangers

FCSB vs Lione

Real Sociedad vs Manchester United