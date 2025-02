Champions League, il tabellone dell’Inter dagli ottavi alla finale. Evitato il Real Madrid

L’Italia può fare affidamento soltanto su una squadra agli ottavi di finale della Champions League. Dopo le brucianti eliminazioni nei playoff di Juventus (contro il PSV Eindhoven ai supplementari), Milan (contro il Feyenoord) e Atalanta (in maniera schiacciante contro il Brugge), il Bel Paese si può aggrappare soltanto all’Inter per cercare di farsi strada nella massima competizione europea.

Proprio agli uomini di Simone Inzaghi, oltre che a Roma, Lazio e Fiorentina (impegnate tra Europa League e Conference League), si chiede di ottenere dei risultati di rilievo per provare a conservare il diritto di schierare cinque squadre nella prossima Champions League. Il cammino dell’Inter, che aveva chiuso la fase a gironi unico nelle prime otto posizioni e si era dunque qualificata automaticamente agli ottavi di finale, ripartirà con uno scontro da dentro o fuori molto insidioso.

I Campioni d’Italia se la dovranno vedere proprio con i giustizieri del Milan. I neroazzurri affronteranno infatti il Feyenoord: la compagine olandese sarebbe sulla carta abbordabile per Lautaro Martinez e compagni, ma quanto successo nei playoff consiglia la massima prudenza. Il ritorno di fronte al proprio pubblico di San Siro potrebbe rivelarsi un vantaggio per meritarsi la qualificazione ai quarti di finale, dove si profilerebbe una sfida di rango contro chi avrà la meglio nel derby tedesco tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen.

L’accoppiamento non è di certo sgradevole per l’Inter, che ha evitato compagini più temibili rispetto a quelle teutoniche: si tratta di due rivali di rango e di notevole caratura tecnica, ma contro cui i Campioni d’Italia possono giocarsela ad armi pari. In semifinale ci potrebbe essere il sempre affascinante incrocio con il Barcellona oppure una nuova tedesca come l’arcigno Borussia Dortmund: i catalani e i tedeschi partiranno infatti con i favori del pronostico rispettivamente contro Benfica e Lilla prima del testa a testa nei quarti.

L’Inter ha così evitato grandi corazzate come il Real Madrid (atteso dal derby con l’Atletico), il Liverpool (impegnato in uno scontro titanico con il PSG) e l’Arsenal (atteso dal PSV Eindhoven, giustiziere della Juventus): un incrocio con queste formazioni avrebbe luogo soltanto nella finale di Monaco.

TABELLONE CHAMPIONS LEAGUE 2025

PSG vs Liverpool

Brugge vs Aston Villa

Real Madrid vs Atletico Madrid

PSV Eindhoven vs Arsenal

—

Benfica vs Barcellona

Borussia Dortmund vs Lilla

Bayern Monaco vs Bayer Leverkusen

Feyenoord vs Inter