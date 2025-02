Superbike, GP Australia 2025: orari Superpole Race e Gara-2 (23 febbraio), tv, streaming, differita TV8

Domani, domenica 23 febbraio, si chiuderà il week end di Phillip Island (Australia), prima tappa del Mondiale 2025 di Superbike. Sul circuito aussie, i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia per l’appuntamento d’apertura della stagione. Messa in archivio un sabato con la Superpole e gara-1, i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione.

Nicolò Bulega ha iniziato alla grande il proprio percorso nella terra dei canguri. Velocissimo fin dalle prove libere, il centauro italiano della Ducati ha dato conferma delle proprie prestazione nella Superpole e in Gara-1, svettando in entrambe le circostanze. Un grande feeling con il tracciato australiano per l’alfiere di Borgo Panigale, intenzionato a chiudere il cerchio.

Il turco Toprak Razgatlioglu ha cercato di minimizzare i danni. Il campione del mondo in carica, in sella alla BMW, ha strappato un importante secondo posto, pur a debita distanza dal ducatista, in Gara-1. Tuttavia, l’essersi messo dietro il resto del plotone Ducati guidato da Alvaro Bautista è stato significativo. Vedremo se Toprak saprà inventarsi qualcosa e creerà qualche grattacapo in più a Bulega.

Il round domenicale di Superbike a Phillip Island (Australia), primo round del Mondiale 2025, sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it copriranno in chiaro e in diretta la Superpole Race e Gara-2. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della Superpole Race e di Gara-2.

GP AUSTRALIA 2025 SUPERBIKE

Domenica 23 febbraio (orari italiani)

Ore 0.30 Warm-up – Nessuna copertura tv/streaming

Ore 3.00 Superpole Race – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Ore 6.00 Gara-2 – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208)

PROGRAMMA GP AUSTRALIA 2025 SUPERBIKE: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208), Sky Sport Uno (201) e TV8.

Diretta streaming: SkyGo, NOW e TV8.it

Diretta testuale: OA Sport (Superpole Race e Gara-2)

SUPERBIKE SU TV8 DOMANI

Domenica 23 febbraio (orari italiani)

Ore 03.00 Superpole Race – Diretta tv in chiaro.

Ore 06.00 Gara-2 – Diretta tv in chiaro.