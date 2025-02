Stefano Rubaudo, ex campione mondiale e oggi coordinatore tecnico del nuoto in acque libere, racconta la crescita esponenziale della nazionale italiana! Sotto la sua guida, il movimento ha raggiunto risultati straordinari: atleti quadruplicati ai Campionati Assoluti, decine di medaglie conquistate tra Europei, Mondiali e Olimpiadi con campioni come Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza, Giulia Gabrielleschi e Ginevra Taddeucci. Quali sono gli obiettivi a breve e lungo termine della nazionale? Quali giovani talenti stanno emergendo? Perché un giovane oggi dovrebbe dedicarsi al nuoto di fondo? Alice Liverani ed Enrico Spada lo intervistano per scoprire il presente e il futuro del nuoto di fondo italiano. Guarda il video e resta aggiornato sui successi della nazionale!