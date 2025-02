Biathlon, Mondiali Lenzerheide 2025. ‘Identikit’ staffetta maschile. Ripetere l’oro è diventato un Tabù!

Il weekend del 22-23 febbraio rappresenta il climax dei Mondiali di biathlon di Lenzerheide 2025. La terz’ultima delle delle dodici gare in calendario sarà la staffetta maschile, che si disputerà nel pomeriggio di sabato. La competizione conferirà titolo iridato per la XLV volta.

La volontà di avere una gara a squadre ci fu sin dagli anni ’50, ma inizialmente non si avevano le idee molto chiare! Nell’edizione inaugurale (1958) venne stilata una classifica non ufficiale, in cui il risultato di ogni Paese era dato dalla somma dei quattro tempi migliori nella competizione individuale. La prima staffetta, seppur non riconosciuta formalmente, andò in scena nel 1959, quando 3 frazionisti percorsero 7,5 km a testa. Nel 1961 si tornò alla somma dei tempi della 20 km, considerando però solo i primi tre uomini di ogni nazione. Finalmente, nel 1965 nacque la 4×7,5 km come la conosciamo oggi, uscita poi dall’equivoco dell’ufficiosità ed erta al rango di “Campionato Mondiale” a cominciare dal 1966.

Dal punto di vista storico si nota un’eclatante spaccatura nelle gerarchie coincidente con un evento geo-politico di portata epocale, ovverosia la caduta del Muro di Berlino. D’altronde, dopo una breve egemonia norvegese, per un ventennio la staffetta maschile fu feudo di Unione Sovietica e Germania Est, che si spartirono tutti i titoli messi in palio tra il 1969 e il 1989 (eccezion fatta per un estemporaneo successo finlandese). Dal 1990 in poi invece i valori in campo sono cambiati, uscendo però dal novere delle superpotenze storiche solo di rado (come nel 2024…).

MONDIALI BIATHLON 2025

IDENTIKIT STAFFETTA MASCHILE

NAZIONE PIU’ VINCENTE IN ASSOLUTO

NORVEGIA – 10 titoli

1966, 1967, 2005, 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019, 2021

ALBO D’ORO ULTIMO DECENNIO

2015 – GERMANIA, Norvegia, Francia

2016 – NORVEGIA, Germania, Canada

2017 – RUSSIA, Francia, Austria

2019 – NORVEGIA, Germania, Russia

2020 – FRANCIA, Norvegia, Germania

2021 – NORVEGIA, Svezia, Russia

2023 – FRANCIA, Norvegia, Svezia

2024 – SVEZIA, Norvegia, Francia

MEDAGLIERE COMPLESSIVO PER NAZIONI

31 (10-15-6) – NORVEGIA

17 (9-5-3) – URSS

17 (6-3-8) – GERMANIA

13 (6-3-4) – GERMANIA EST

12 (5-5-2) – RUSSIA

11 (3-5-3) – FRANCIA

5 (1-3-1) – FINLANDIA

5 (1-1-3) – BIELORUSSIA

5 (1-1-3) – SVEZIA

4 (2-0-2) – ITALIA

4 (0-1-3) – GERMANIA OVEST

3 (0-1-2) – POLONIA

3 (0-1-2) – AUSTRIA

1 (0-0-1) – UCRAINA

1 (0-0-1) – CANADA

ITALIA, TUTTE LE MEDAGLIE

Ori (2)

Kontiolahti 1990 – (Carrara, Pallhuner, Passler, Zingerle)

Borovetz 1993 – (Pallhuner, Passler, Carrara, Zingerle)

Bronzi (2)

Oslo 1986 – (Kiem, Taschler, Passler, Zingerle)

Brezno-Osrblie 1997 – (Cattarinussi, Pallhuber, Favre, Carrara)

STAFFETTA MASCHILE, INVERNO 2024-25

TUTTI I PODI

Kontiolahti

1. FRANCIA (Claude F./Fillon Mai./Perrot/Jacquelin)

2. NORVEGIA (Lægreid/Bø T./Strømsheim/Bø J.)

3. SVEZIA (Brandt/Nelin/Ponsiluoma/Samuelsson)

Hochfilzen

1. FRANCIA (Claude F./Fillon Mai./Perrot/Jacquelin)

2. NORVEGIA (Lægreid/Bø T./Bø J./Sørum)

3. SVEZIA (Brandt/Nelin/Ponsiluoma/Samuelsson)

Ruhpolding

1. FRANCIA (Claude E./Claude F./Fillon Mai./Jacquelin)

2. SVEZIA (Brandt/Nelin/Ponsiluoma/Samuelsson)

3. GERMANIA (Strelow/Riethmüller/Kühn/Nawrath)

Anterselva

1. FRANCIA (Claude F./Fillon Mai./Perrot/Jacquelin)

2. NORVEGIA (Lægreid/Bø T./Bø J./Christiansen)

3. SVEZIA (Brandt/Nelin/Ponsiluoma/Samuelsson)

TUTTI I PIAZZAMENTI DELL’ITALIA NEL 2024-25

Kontiolahti – 10° posto (Zeni/Giacomel/Bionaz/Hofer)

Hochfilzen – 7° posto (Hofer/Bionaz/Zeni/Giacomel)

Ruhpolding – 18° posto (Zeni/Hofer/Bionaz/Giacomel)

Anterselva – 4° posto (Cappellari/Hofer/Zeni/Giacomel)