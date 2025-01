Clement indovino: “Se Sinner venisse squalificato, allora Zverev…”

“Un titolo Slam per Alexander Zverev? Solo se Jannik Sinner venisse squalificato e Carlos Alcaraz si infortunasse”. Parole di notevole pesantezza quelle di Arnaud Clément, ex tennista francese che, per usare un ampio giro di parole, non vede come il tedesco classe 1997 possa mettere le mani su un torneo Major con questo modo di giocare.

Il finalista dell’Australian Open 2001 (il titolo andò ad Andre Agassi con il punteggio di 64 62 62), interpellato nel corso del programma “Retour Gagnant” su Eurosport ha analizzato la situazione di Sascha. Un tennista che è già arrivato quattro volte ad una finale di un torneo del Grande Slam, salvo poi perdere in ogni occasione.

La finale di Melbourne della scorsa settimana ha nuovamente evidenziato il gap che Alexander Zverev (comunque numero 2 del ranking ATP) sconta nei confronti di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, ovvero i vincitori degli ultimi 5 Major. Il tedesco è sicuramente un giocatori di altissimo livello, ma per arrivare lassù paga ancora qualcosa. “Se potrà rifarsi al Roland Garros? Sono ancora molto duro – prosegue Clement – e non è un desiderio particolare da parte mia esserlo. Ma quando, ad esempio, parla del lavoro che ha fatto, si vede in campo. Però se arriviamo il giorno prima del Roland Garros e diciamo che forse è il momento di Zverev, dobbiamo soprattutto vedere prima cosa succederà. E se non ci sarà un’evoluzione nel suo gioco da qui al Roland Garros, sarà la stessa cosa e non potrà vincere”.

Il nativo di Aix-en-Provence conclude il suo ragionamento: “Non vincere forse è una frase troppo estrema perché dipende dalle circostanze: se Jannik Sinner sarà squalificato e Carlos Alcaraz infortunato forse avrà una possibilità. Ma se ci sono questi due “ragazzi” in tabellone e nel pieno possesso dei loro mezzi, per me lui non ha alcuna possibilità di batterli entrambi. Il suo atteggiamento attendista non potrà mai essere compensato dalla qualità del servizio”.