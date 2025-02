Sofia Goggia: “Qualcuno deve arrivare quarto, la discesa sarà una cosa diversa”

Sofia Goggia si è fermata al quinto posto nel superG dei Mondiali 2025 di sci alpino, ad appena sei centesimi dalla medaglia di bronzo finita al collo della statunitense Lauren Macuga e della norvegese Kajsa Vickhoff Lie (terze a pari merito sul tracciato intitolato a Ulli Maier). La fuoriclasse bergamasca ha chiuso con un distacco di trenta centesimi dall’austriaca Stephanie Venier, capace di vincere con un decimo di margine nei confronti di Federica Brignone.

L’azzurra ha purtroppo commesso un paio di sbavature sulla pista di Saalbach (Austria), rivelatasi estremamente veloce e poco tecnica vista la quasi totale assenza di curve di spessore. La 32enne non è così riuscita a rimpinguare il proprio bottino di allori iridati dopo il bronzo in gigante a St. Moritz nel 2017 e l’argento in superG ad Are nel 2019, ma ci riproverà tra un paio di giorni in discesa, specialità prediletta in cui ha conquistato l’oro alle Olimpiadi di PyeongChang 2018.

Sofia Goggia ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Qualcuno deve pur essere quarto (in realtà è arrivata quinta, visto il pari merito tra due atlete al terzo posto, n.d.r.), oggi è toccato a me. Ho fatto una buona gara, qualche imprecisione qua e là. Nell’ultimo salto direzionato verso destra ho dovuto invertire e ho preso qualcosa. Ho fatto lo stesso risultato del mio primo Mondiale dodici anni fa (fu quarta nel superG di Schladming nel 2013, n.d.r.), ho comunque sciato bene: testa a sabato“.

L’azzurra si è proiettata verso la gara prevista tra un paio di giorni, dove cercherà l’acuto più atteso nel cuore di una stagione in cui ha vinto due gare (il superG di Beaver Creek e la discesa libera di Cortina d’Ampezzo): “La discesa è una cosa molto diversa rispetto a questo superG. Oggi c’era una neve bellissima e c’era da spingere, sono riuscita a farlo. Le prove di discesa sono andate così e così, ci sono cose da limare e daremo il meglio sabato“.