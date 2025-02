Sofia Goggia mastica amaro: “Mai trovato il giusto feeling”. E apre le porte alla combinata

Prosegue il digiuno da medaglie mondiali per Sofia Goggia nei Mondiali di sci alpino. Sulla “Ulli Maier” di Saalbach (Austria), la campionessa bergamasca non è andata oltre il 16° posto, rimediando un distacco importante di 1″97 dall’americana Breezy Johnson, oro in questa prova. Il podio è stato completato dall’austriaca Mirjam Puchner (+0″15) e dalla ceca Ester Ledecka (+0″21).

Gara che si è tenuta su un tracciato poco tecnico, in cui le doti di grande scorrevolezza hanno fatto la differenza. Un aspetto che per la miglior Goggia non sarebbe stato un problema, pensando al passato, ma evidentemente il feeling con questa neve non è stato quello che serviva per estrarre il coniglio dal cilindro.

“Sapevo già nei giorni scorsi che sarebbe stata una discesa molto difficile per me. Allo stesso tempo credo che per essere completi bisogna saper fare tutto bene: questa pista è ideale per le scivolatrici, io sono un po’ più tecnica. In realtà oggi non ho mai sentito il giusto feeling, sin dalla prima porta“, ha affermato Sofia (fonte: FISI).

“Se nel superG avevo tanto rammarico e rabbia sapendo di aver buttato via qualcosa di importante, oggi c’è molto meno rammarico“, ha ammesso la sciatrice nostrana, pensando al quinto posto nel supergigante mondiale.

E ora si pensa alle prove rimanenti in questi Campionati: “Guardo con fiducia al gigante e forse alla combinata, decideremo nei prossimi giorni, potrebbe essere un’occasione per capire ancora meglio pista e set up“, ha svelato l’azzurra.

Pertanto, potremmo rivederla all’opera non solo tra le porte larghe (giovedì 13 febbraio), ma anche nella combinata a squadre femminile. Da capire poi quali saranno le coppie nel caso specifico (martedì 11 febbraio).