Snowboardcross, Michela Moioli a Cortina d’Ampezzo per il primo successo stagionale, grandi ambizioni per Sommariva

La Coppa del Mondo di snowboardcross torna dopo un’altra lunga sosta e sarà protagonista a Cortina d’Ampezzo con le gare in notturna in programma sabato 15 febbraio, precedute venerdì 14 febbraio dalle qualifiche. Gli azzurri cercheranno di essere protagonisti nella località e sulla pista che ospiterà le Olimpiadi il prossimo anno: sarà la quarta gara stagionale dopo il debutto di Cervinia e il doppio appuntamento di Beidahu.

Lorenzo Sommariva salì sul podio nella prova casalinga di Cervinia, mentre Michela Moioli è arrivata seconda in Cina. Saranno sicuramente le due punte azzurre nella Perla delle Dolomiti nella squadra scelta dal DT Cesare Pisoni: presenti anche Lisa Francesia Boirai, Omar Visintin, Tommaso Leoni, Niccolò Colturi, Matteo Menconi, Luca Abbati, Matteo Rezzoli, Filippo Ferrari, Federico Podda, Tommaso Costa, Octavian Buda, Caterina Carpano, Sofia Belingheri, Marika Savoldelli e Sofia Groblechner.

Ambizioni e aspettative che sono poste soprattutto sulle spalle di Michela Moioli: la bergamasca con Cortina d’Ampezzo ha un buonissimo rapporto, considerato il fatto che è arrivata terza nel 2024, ha vinto nel 2022 e vince persino in Coppa Europa nel 2012. L’azzurra ha 162 punti nella generale e vuole accorciare su Charlotte Bankes che è al comando con 250 punti.

Un tabù da sfatare al maschile invece per Lorenzo Sommariva che in questo contesto non è mai salito sul podio e al massimo ha raggiunto un quarto posto nel 2022. Vedremo se riuscirà a rinascere Omar Visintin che a Cortina ha vinto 15 e 16 anni fa in Coppa Europa.