Snowboardcross, bis di Eliot Grondin a Beidahu, Lorenzo Sommariva fuori ai quarti

Nessun italiano va oltre i quarti di finale in gara-2 a Beidahu (Cina) in Coppa del Mondo di snowboardcross. Dopo il quinto posto di ieri, non è riuscito a ripetersi Lorenzo Sommariva che ha visto chiudere il suo percorso ai quarti di finale. Fuori negli ottavi invece Omar Visintin. Bis per Eliot Grondin che si ripete dopo il successo di ieri.

Sommariva e Visintin che erano inseriti nella stessa batteria negli ottavi di finale: il genovese è partito bene e si è imposto controllando la heat davanti al francese Julien Tomas. Fuori invece il meranese che non è riuscito, un po’ come successo ieri, ad avere un buono spunto allo start e a prendere un buon abbrivio.

Nulla da fare per Sommariva invece nei quarti di finale: l’azzurro è rimasto nella morsa dei due francesi Julien Tomas e Leon Bozzolo. I due transalpini sono partiti meglio, si sono presi subito le prime due posizioni e il ligure da dietro non è riuscito ad attaccarli.

Eliot Grondin si ripete dopo il successo di ieri e sale a quota 12 vittorie in Coppa del Mondo: una finale dominata da parte del canadese che si è imposto davanti al tedesco Leon Ulbricht e ai francesi Leon Bozzolo e Merlin Surget.