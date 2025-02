Snowboard, Maurizio Bormolini rapidissimo nelle qualificazioni del PGS di Val St. Come, avanti altri quattro azzurri

Si sono completate le qualificazioni nel gigante parallelo di Coppa del Mondo a Val Saint Come, in Canada. In totale sono cinque gli italiani, quattro al maschile e una al femminile, che prenderanno parte agli ottavi di finale.

Al femminile una sola italiana è riuscita ad accedere agli ottavi di finale, ossia Jasmin Coratti. L’azzurra è giunta in undicesima posizione a un distacco di 1″90 dalla tedesca Ramona Theresia Hofmeister che ha fatto segnare il crono più veloce tra le due discese in 1:19.40, precedendo l’olandese Michelle Dekker di 74 centesimi e la giapponese Tsubaki Miki di 80 centesimi. Fuori per appena due centesimi Lucia Dalmasso che è diciassettesima a 2″45, così come Elisa Fava che è giunta 31a a 17″19.

Al maschile invece il più veloce è stato un bravissimo Zan Kosir con il crono di 1:14.73: lo sloveno ha recuperato tantissimo durante la seconda manche, guadagnando la bellezza di otto posizioni. Alle sue spalle è arrivato il leader della Coppa del Mondo Maurizio Bormolini ad appena tre centesimi, avvicinandosi al meglio a una gara che sarà per lui importantissima per la classifica generale.

Altri tre italiani sono riusciti ad accedere agli ottavi di finale: si tratta di Mirko Felicetti che arriva in sesta posizione a 0″83 di ritardo da Kosir, Daniele Bagozza che è settimo a 0″89 di distacco e Edwin Coratti che è 0″90. Fuori la terza forza della classifica generale Gabriel Messner, 18° a 1″69, Aaron March che chiude 21° a 1″39, Fabian Lantschner 28° a 3″95 e Roland Fischnaller che non ha completato la prova.