Snowboard, Ian Matteoli eliminato nel Big Air ad Aspen. I qualificati per l’ultima finale di Coppa del Mondo

Ian Matteoli non è riuscito a trovare il giusto feeling con la neve di Aspen (USA) e, dopo aver chiuso al 41mo posto la gara di slopestyle, ha mancato la qualificazione alla finale dell’ultima tappa della Coppa del Mondo di Big Air, disciplina dello snowboard. L’azzurro, che in stagione era stato secondo a Pechino e a Klagenfurt in questa specialità, si è reso protagonista di tre run non impeccabili (19.25, 13.50, 18.50) e non è andato oltre la 45ma piazza complessiva nel turno preliminare con 37.75 punti.

Il classe 2005 sperava di ripetersi sui livelli ammirati tra Cina (1° dicembre) e Austria (5 gennaio), ma ha faticato nella località americana e dovrà rimandare il desiderio di rivalsa al prossimo futuro: quella di Aspen è l’ultima tappa del massimo circuito internazionale itinerante per quanto riguarda il Big Air, lo rivedremo poi nello slopestyle prima dei Mondiali di fine marzo in Engadina. Eliminato anche Loris Framarin (49mo con 17.75).

Alla finale di domani si sono qualificati i giapponesi Taiga Hasegawa (175.00), Kira Kimuta (169.25) e Yuto Miyamura (169.75); gli statunitensi Chris Corning (171.50), Martin Oliver (172.25) e Redmond Gerard (166.75); i canadesi Liam Brearley (168.25), Eli Bouchard (180.50) e Mark McMorris (164.75); il norvegese Oyvind Kirkhus (168.50).

Sul fronte femminile niente da fare per Emma Gennero (22ma con 9.74). Le giapponesi Mari Fukada (93.75), Momo Suzuki (87.75), Kokomo Murase (84.00) e Miyabi Onitsuka (76.00) si sono meritate la finale insieme alle statunitensi Hahna Norman (79.25) e Lily Dhawornvej (72.25), all’austriaca Hanna Karrer (85.50) e alla neozelandese Zoi Sadowski Synnott (84.75).