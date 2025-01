Snowboard, Ian Matteoli sogna il colpaccio in Coppa del Mondo ad Aspen: i convocati dell’Italia

Archiviata la parentesi legata agli X Games, Aspen si appresta ad ospitare anche una tappa di Coppa del Mondo per quanto riguarda il settore park and pipe di sci freestyle e snowboard. I funamboli della tavola disputeranno sulle nevi statunitensi il terzultimo appuntamento stagionale del circuito maggiore, con in programma tutte e tre le specialità dal 30 gennaio al 6 febbraio.

La Nazionale italiana di snowboard si presenta in Colorado con una delegazione di soli tre atleti, che prenderanno parte alle gare di slopestyle e big air. Il direttore tecnico azzurro Bartolomeo Paola, in accordo con il responsabile di settore Filippo Kratter, ha convocato per la trasferta oltreoceano Ian Matteoli, Loris Framarin ed Emma Gennero.

Matteoli, impegnato nei giorni scorsi ad Aspen per gli X Games (mancando l’accesso in finale nel big air nonostante un salto da oltre 90 punti), è senz’ombra di dubbio la stella del movimento tricolore e va a caccia del terzo podio stagionale in Coppa del Mondo dopo i secondi posti di Pechino e Klagenfurt, con il sogno di sfatare finalmente il tabù vittoria.