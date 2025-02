Snowboard, Eli Bouchard vince a sorpresa nel big air ad Aspen, ancora successo per Sadowski-Synnott

Va in archivio la tappa di Coppa del Mondo di snowboard big air in quel di Aspen (Stati Uniti), con successo che è stato sorprendente specialmente al maschile, laddove si è registrata una prima vittoria assoluta.

Al femminile a vincere è l’australiana Zoi Sadowski Synnott che vince con il punteggio totale di 172.25 e vince ancora dopo il successo nello slopestyle di domenica scorsa. Sesto successo in Coppa del Mondo della sua carriera. Seconda piazza per la nipponica Kokomo Murase con il punteggio totale di 170.25 e per lei è il diciassettesimo podio in Coppa del Mondo, il secondo di fila dopo il secondo posto nello slopestyle di domenica. Chiude il podio la giapponese Momo Suzuki a 150 punti: secondo podio in carriera per la classe 2007.

Al maschile vince invece il canadese Eli Bouchard con lo score complessivo di 189.00: 93.00 nella seconda manche e ben 96.00 punti raccolti nella terza run. Per lei è la prima vittoria in Coppa del Mondo: segue il giapponese Taiga Hasegawa a 184.50, al nono podio in Coppa del Mondo. Chiude la top 3 Yuto Miyamura a 171.25: primo podio in assoluto nel circuito maggiore.