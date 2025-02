Snowboard, Francis Jobins e Zoi Sadowski Synnott si impongono nello slopestyle ad Aspen

Si è svolta nel tardo pomeriggio italiano la tappa di Coppa del Mondo di snowboard per quanto riguarda lo slopestyle ad Aspen (Stati Uniti). Prima si è conclusa la gara al femminile con la vittoria dell’australiana Zoi Sadowski Synnott, poi quella al maschile con il successo del canadese Francis Jobins.

Al femminile ha vinto proprio Sadowski Synnott con il punteggio di 87.80: un vero e proprio dominio da parte dell’australiana, considerando che in seconda posizione arriva la giapponese Kokomo Murase con lo score di 79.00, quindi distante ben 8.80 punti. Per la classe 2001 australiana è la quinta vittoria in carriera in Coppa del Mondo. Chiude il podio la britannica Mia Brookes con lo score di 74.70.

Al maschie successo per Jobins con lo score di 79.30 fatto registrare durante la seconda prova. Primo successo in Coppa del Mondo in carriera per lui che riesce a precedere il cinese Su Yiming che fa un complessivo di 78.36, mentre è terzo lo statunitense Sean Fitzsimons a 77.43.