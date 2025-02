Slittino, Steu/Kindl vincono nel doppio a PyeongChang. Wendl/Arlt vedono il titolo

Steu/Kindl si sono aggiudicati la tappa di PyeongChang (Corea del Sud) valevole come penultimo appuntamento della Coppa del Mondo di slittino doppio maschile 2024-2025. All’Alpensia Sliding Centre, laddove si sono disputate le gare dei Giochi Olimpici 2018, la coppia austriaca ha saputo piazzare la seconda manche perfetta, sopravanzando Eggert/Mueller che erano al comando a metà gara.

Sotto la luce dei riflettori di PyeongChang gli austriaci Steu/Kindl hanno centrato il successo con il tempo complessivo di 1:32.578 (46.380 e 46.198) con un margine di vantaggio di appena 2 millesimi sui tedeschi Eggert/Mueller (46.238 e 46.341), mentre completano il podio i connazionali Wendl/Arlt (46.336 e 46.344) a 102.

In quarta posizione un’altra coppia teutonica. I tedeschi Orlamuender/Gubitz (46.357 e 46.563), infatti, si fermano a 342 millesimi dalla vetta, quindi in quinta troviamo gli austriaci Mueller/Frauscher (46.461 e 46.485) a 368, mentre in sesta si piazzano i nostri Nagler/Malleier (46.454 e 46.747) a 623.

Settima posizione per gli statunitensi Di Gregorio/Hollander (46.691 e 46.544) a 657 millesimi, ottava per i nostri Rieder/Kainzwaldner (46.907 e 46.660) a 989, quindi ottavi i lettoni Sevics-Mikelsevics/Krasts (47.255 e 46.855) a 1.532, mentre crollano a 13.6 i loro connazionali Bots/Plume (46.337 e 59.894) con un grave errore nella seconda manche. Non completano la prova gli austriaci Gatt/Schoepf.

A questo punto, a livello di classifica generale, vediamo al comando Wendl/Arlt con 645 punti e un confortante +85 nei confronti di Steu/Kindl in vista dell’ultimo atto di Yanqing. Terza posizione per Bots/Plume che con i soli 30 punti odierni crollano a -89 punti. Quarti Eggert/Mueller a -99.