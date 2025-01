Slittino doppio, Bots/Plume vincono anche ad Altenberg e scappano in classifica. Gli italiani chiudono la top10

Il duo composto da Martins Bots e Roberts Plume si è aggiudicato la gara di doppio di Altenberg (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di slittino 2024-2025. Sul budello teutonico abbiamo assistito ad una gara tiratissima con i lettoni che hanno disputato due manche impeccabili, centrando il secondo successo stagionale con il quarto podio complessivo.

A questo punto la classifica generale vede in prima posizione proprio Bots/Plume con 416 punti contro i 375 di Wendl/Arlt, mentre sono terzi Eggert/Mueller con 341. Quarti Steu/Kindl con 330 punti, quinti Mueller/Frauscher con 283.

Il successo, come detto, è andato ai lettoni Martins Bots e Roberts Plume con il tempo complessivo di 1:23.900 (prima manche 41.879 e seconda 42.021) con un margine di vantaggio di 123 millesimi sui tedeschi Tobias Wendl e Tobias Arlt (41.983 e 42.040), mentre completano il podio gli austriaci Yannick Mueller e Armin Frauscher (41.929 e 42.102) a 131.

Quarta posizione per gli austriaci Thomas Steu e Wolfgang Kindl (42.658 e 41.895) a 353 millesimi dalla vetta, quinta per i tedeschi Hannes Orlamuender e Paul Constantin Gubitz (42.167 e 42.209) a 499, mentre sono sesti gli statunitensi Marcus Mueller e Ansel Haugsjaa (42.093 e 42.312) a 505.

Si fermano in settima posizione i tedeschi Toni Eggert e Florian Mueller (42.100 e 42.374) a 574 millesimi, quindi ottavi gli statunitensi Zachary Di Gregorio e Sean Hollander (42.291 e 42.400) a 791. Chiudono in nona posizione gli azzurri Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner (42.385 e 42.314) a 799 millesimi, mentre c’è parecchio amaro in bocca per Ivan Nagler e Fabian Malleier (42.005 e 42.716) che chiudono decimi a 821 millesimi e pagano un grosso errore in apertura di seconda manche, andando a sbattere pesantemente contro le pareti della pista.